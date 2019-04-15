В Украине ввели новую памятную монету

Тираж монеты "Холодный Яр" составляет 40 тысяч штук

Монета "Холодный Яр". Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с 15 апреля вводит в обращение памятную монету "Холодный Яр". Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Тираж монеты номиналом пять гривен, изготовленной из нейзильбера, составляет 40 тысяч штук. Масса – 16,54 г.

По данным НБУ, монета посвящена исторической местности, в центре которой расположен Свято-Троицкий Мотронинский монастырь (Каменский район, Черкасская область).

Холодный Яр представляет собой реликтовый лесной массив, который сохранил много археологических памятников разных эпох.

"Именно из Холодного Яра весной 1768 года началось социальное и национально-освободительное движение 1768-1769 годов в Правобережной Украине – Колиивщина. В 1840-х годах здесь побывал Тарас Шевченко, который вспоминает о Холодном Яре в поэтических произведениях "Гайдамаки" и "Холодный Яр". В 1919-1922 годах под флагом Украинской Народной Республики действовали повстанцы Холодноярской Республики", – сказано в сообщении.

Напомним, по подсчетам НБУ, популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

С 14 марта 2019 НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную барану.

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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