/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине ввели новые нормы потерь зерна на складах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 2019-07-30T06:06:00+03:00 Экономика Соответствующий приказ Минагрополитики зарегистрирован в Минюсте

В Украине утвердили новые нормы природных потерь зерна и продуктов его переработки при хранении на зерновых складах и зерноперерабатывающих предприятиях, а также порядок их расчета.

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на фоне сообщений о том, что аграрии во всех областях Украины уже собрали 28 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых.

Соответствующий приказ Министерства аграрной политики и продовольствия от 12 июня 2019 года зарегистрирован в Министерстве юстиции 5 июля.

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В сообщении говорится, что естественные потери зерна при хранении возникают за счет биологических и механических факторов, в частности при разгрузке и погрузке зерна.

"Приказ устанавливает единые нормы и правила для отражения в количественно-качественном учете зерна и продуктов его переработки, списания норм природных потерь", – добавили в Госпродпотребслужбе.

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Согласно сообщению, так как Налоговый кодекс не предусматривает самостоятельного определения субъектами хозяйствования норм природных потерь зерна, их утверждение позволит зерновым складам и зерноперерабатывающим предприятиям без затрат работать на базе действующих программ бухгалтерского учета и автоматических информационно-аналитических комплексов обслуживания этих предприятий.

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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