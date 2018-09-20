В Украине вымирает поголовье домашнего скота

Птицы в украинских хозяйствах, наоборот, становится все больше

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 сентября 2018 составило 3,97 миллиона голов. Это на 4,3% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом поголовье коров сократилось на 3,5% и составило 2,027 миллиона.

Поголовье свиней уменьшилось на 4,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до 6,477 млн голов. Ранее также сообщалось, что в январе-августе 2018 года объемы выращивания свиней сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Овец и коз тоже стало меньше – на 3,6%. Их число сократилось до 1,567 млн голов.

Продолжает расти только поголовье птицы – "плюс" 2,8%, 245,451 млн голов.

Напомним, по данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 2017 году составило 3,63 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем было в 2016 году.

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