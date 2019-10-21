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В Украине вымирает поголовье коров, а птицы становится все больше

21 октября, 15:15

Украинские аграрии также считают невыгодным свиноводство

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года составило 3,59 млн голов. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года, свидетельствуют данные официальной статистики. Эксперты ранее уже отмечали, что поголовье скота стало самым низким за всю современную историю Украины.

Так, поголовье коров за год снизилось на 4,8% и составило 1,89 млн голов. Поголовье свиней сократилось на 3,1% – до 6,25 млн голов, овец и коз – на 3,2%, до 1,45 млн голов. В то же время поголовье птицы увеличилось на 4,6%, до 249,79 млн голов.

Напомним, главной причиной отказа фермеров от выращивания от свиней, по мнению экспертов, является африканская чума, но свой вклад внесли также и экономические факторы. Кроме того, само количество домохозяйств на селе тоже продолжает сокращаться.

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Также сообщалось, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Если в стране возникает нехватка свинины, ее уже привычно компенсируют за счет импорта.

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При этом, как сообщала ассоциация "Свиноводы Украины", наша страна еще может стать мировыми лидером по производству свинины.

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свиньи птица коровы поголовье КРС АПК козы скот

Источник: Сегодня

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