В Украине вымирает поголовье коров и свиней

Сегодня, 12:33

Птицы в фермерских хозяйствах при этом стало больше

В Украине вымирает поголовье коров и свиней
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

К 1 мая 2018 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 3,94 млн голов. Это на 4,4% меньше, чем в аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом поголовье коров сократилось на 3,8% – до 2,03 млн голов. Овец и коз стало меньше на 3,9% – 1,62 млн голов.

Еще сильнее сократилось поголовье свиней на 6,3% – до 6,18 млн голов. Как ранее отмечали эксперты, на ситуацию с поголовьем свиней в Украине негативно повлияла эпидемия африканской чумы (АЧС).

А вот поголовье птицы выросло – на 1,2%, по сравнению с 1 мая 2017 года, до 201,08 млн голов. Как известно, последние годы в Украине растет потребления мяса птицы – этот вид мяса выбирают из-за относительной дешевизны.

Напомним, по данным Госстата, поголовье КРС в Украине в 2017 году составило 3,63 млн голов, что на 1,5% меньше, чем в 2016 году. Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов, овец и коз выросло на 0,1% – до 1,32 млн голов, птицы – на 1,7%, до 205,1 млн голов.

Поголовье свиней в 2016 году сократилось на 5,8% – до 6,669 млн голов, овец и коз – на 0,8%, до 1,315 млн голов, птицы – на 1,1%, до 201,7 млн голов.

Напомним, Кабмин согласовал программу господдержки аграриям. Поэтому фермерам выдадут 2500 грн на теленка. О том, как получить деньги, смотрите в видеоинструкции:
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Источник:

"Сегодня"

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