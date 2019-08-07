В Украине вырастет минимальная пенсия: в Кабмине назвали сумму

Пока в Украине обсуждают запуск новой пенсионной реформы, в Кабинете министров спрогнозировали, какой будет минимальная пенсия в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам чиновника, в следующем году размер наименьшей пенсии составит 1700-1750 гривен, а до конца 2020-го эта сумма может вырасти до 1900 гривен.

Сейчас минимальная пенсия составляет 1564 гривни. Такую сумму в Украине получают более 600 тыс. человек. Это 5% от общего количества пенсионеров.

Реклама

При этом средняя пенсия среди всех категорий получателей в Украине составила 3006 гривен по состоянию на 1 июля 2019 года. Общая численность пенсионеров на конец июня составила 11 349 912 человек, а на конец июня прошлого года – 11 441 387. То есть за год пенсионеров стало меньше на 91 475 человек.

В тренде Зеленский ответил на новую петицию по увольнению Богдана

Читайте также: В Украине выросли пенсии: кто получает больше всех

Напомним, первое после внедрения действующей пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Кроме того, некоторые пенсионные выплаты выросли с 1 июля 2019 года. Повышение коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. С 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама