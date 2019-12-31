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В Украине вырастут зарплаты: Милованов озвучил прогноз на 2020 год

31 декабря 2019, 22:41

Министр экономики объяснил, кому ждать самого заметного роста окладов

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В 2020 году средняя реальная зарплата украинцев может вырасти на 10% при заложенной в госбюджет инфляции 3,7%. Такой прогноз озвучил министр экономики Тимофей Милованов.

Министр также высказал мнение, что больше всего выигрывают те работники, чья квалификация подходит для отраслей, в которые приходят инвестиции. Он также добавил, что рост заработной платы в Украине происходит уже четвертый год подряд.

"В этом году за первые 11 месяцев заработная плата в реальном выражении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

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Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в ноябре 2019 года повысилась до 10 679 грн. Реальная зарплата выросла за год на 10,8%, а вот по сравнению с октябрем в ноябре упала на 0,5%.

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Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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Источник: Сегодня

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