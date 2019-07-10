В Украине вырастут зарплаты учителей: когда и на сколько

Гройсман напомнил, что в 2017-2018 годах зарплаты учителей повысились на 75%

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Кабинет министров 10 июля принял решение, благодаря которому зарплаты украинских учителей с 1 января 2020 года вырастут от 20 до 70%, информирует правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания напомнил, что в 2017-2018 годах зарплаты учителей повысились суммарно на 75% и продолжают расти и в этом году.

"Это уже будет не вопрос единой тарифной сетки. Мы предлагаем новую систему. С января 2020 года преподаватели получат повышение зарплат от 20 до 70%. Особый акцент – на поддержке молодых учителей. Это будет справедливо и достойно", – сказал глава правительства.

По его словам, зарплата молодого учителя, который сейчас получает со всеми надбавками около 5400 грн в месяц, превысит 7643 грн (+41,3%). Опытный учитель будет получать с января следующего года 10 500 грн и больше.

Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска – до 56 календарных дней с января 2020 года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с января 2018 года зарплаты учителей выросли в среднем на 1500 грн. В октябре того же года на наш запрос в Министерстве образования рассказали, что средняя зарплата учителя составляет 7500 грн.

В начале июня в Харьковской области учителя Валковского лицея провели яркий флешмоб – под композицию Rock This Party они устроили яркие танцы на празднике Последнего звонка.

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