В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия

Сегодня, 11:31

От размера прожиточного минимума зависят и другие социальные выплаты

В Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 1 декабря 2018 года произошла индексация социальных выплат в Украине. Повысилась минимальная пенсия, а также прожиточный минимум, к размеру которого привязаны социальные выплаты, в частности минимальная пенсия.

Так, средний прожиточный минимум с декабря составил 2027 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2102 грн. Прожиточный минимум при потере трудоспособности – 1638 грн. Прожиточный минимум для детей до 6 лет – 1779 гривен.

Рост прожиточного минимум скажется, в частности, на алиментах, которые напрямую от него зависят. Ранее алименты для ребенка до 6 лет составляли 1559 грн, а с 1 декабря их сумма выросла до 1626 грн. Для детей от 6 до 18 лет алименты поднялись с 1944 грн до 2027 грн. 

Предыдущее повышение прожитминимума состоялось 1 июля 2018 года. Также прожиточный минимум вырастет в 2019 году.

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Кроме того, с 1 декабря минимальная пенсия в Украине выросла на 62 грн и составляет 1497 грн.

Также пенсии выросли для 10 млн украинцев, чей размер выплат зависит от прожиточного минимума. По предварительным подсчетам, эти пенсии в среднем вырастут на 12-17%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как повысятся соцстандарты в бюджете-2019
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Источник:

"Сегодня"

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