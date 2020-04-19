В Украине вырос размер пособия по безработице: сколько добавили

Минимальный размер пособия по безработице временно увеличили с 650 до 1000 грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

При этом максимальная помощь составляет 1800 грн.

Минимальную сумму будут выплачивать тем, у кого в течение последнего года насчитывается менее шести месяцев страхового стажа.

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Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

В Украине с конца марта 2020 года стремительно растет число безработных. Но эта тенденция связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в Службе занятости.

Количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 16 апреля выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

А вот в Торгово-промышленной палате Украины считают, что безработных в стране намного больше. Там утверждают, что за первые две недели карантина их количество выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. человек. В целом без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев.

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В то же время, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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