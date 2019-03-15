В Украине вырос спрос на бананы
Аналитики отмечают, что импорт бананов в Украину увеличился на 13%
Несмотря на объемные предложения яблок местного производства, импорт бананов в Украину с сентября 2018 года по февраль 2019-го вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона – до 140 тыс. тонн.
Об этом сообщают аналитики Украинского плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на официальные данные.
"Украинцы все больше отдают предпочтение бананам", – говорится в сообщении.
В денежном эквиваленте импорт этих фруктов за указанный период составил 77 млн долларов (+7%).
Ранее пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщила, что главным поставщиком экзотических фруктов в Украину остается Турция. При этом импорт таких фруктов в нашу страну продолжает расти заметными темпами.
По итогам 2018 года Украина увеличила импорт агропромышленной продукции до 5,5 млрд долларов в денежном эквиваленте.
При этом рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:
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