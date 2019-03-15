В Украине вырос спрос на бананы

Аналитики отмечают, что импорт бананов в Украину увеличился на 13%

Фото: Pixabay

В Украине вырос спрос на бананы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aa4/b48/5c8aa4b4876fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aa4/b48/5c8aa4b4876fc.jpg 2019-03-15T06:06:00+02:00 Экономика Аналитики отмечают, что импорт бананов в Украину увеличился на 13%

Несмотря на объемные предложения яблок местного производства, импорт бананов в Украину с сентября 2018 года по февраль 2019-го вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона – до 140 тыс. тонн.

Об этом сообщают аналитики Украинского плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на официальные данные.

"Украинцы все больше отдают предпочтение бананам", – говорится в сообщении.

В денежном эквиваленте импорт этих фруктов за указанный период составил 77 млн долларов (+7%).

Ранее пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщила, что главным поставщиком экзотических фруктов в Украину остается Турция. При этом импорт таких фруктов в нашу страну продолжает расти заметными темпами.

По итогам 2018 года Украина увеличила импорт агропромышленной продукции до 5,5 млрд долларов в денежном эквиваленте.

При этом рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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