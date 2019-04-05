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В Украине выросла добыча газа

Сегодня, 17:04

Добыча газа за первые три месяца 2019 года увеличилась на 3%

Фото: AFP
В Украине выросла добыча газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4db/388/5c94db388b655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4db/388/5c94db388b655.jpg Экономика Добыча газа за первые три месяца 2019 года увеличилась на 3%

Поступления природного газа в газотранспортную систему (ГТС) с газодобывающих предприятий Украины за январь-март 2019 года увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

По данным компании, добыча газа украинскими предприятиями за три месяца достигла 5,3 млрд куб. м.

Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"
Результаты работы ГТС Украины в январе-марте 2019. Инфографика: "Укртрансгаз"

Напомним, по данным Министерства топлива и угольной промышленности, в 2015 году общий объем добычи газа в Украине составил 19,9 млрд куб. м, в 2016-м – 20 млрд куб. м, в 2017-м – 20,5 млрд куб. м, а в 2018-м – 21 млрд куб. м.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркнул, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – недопустимо:


В государственной компании "Укргаздобыча" сообщили, что без получения дополнительных лицензий на новые участки смогут достичь стабилизированной добычи газа на уровне максимум 17,2 млрд куб. м.

Вопрос газовой независимости Украины обсуждали также представители украинской власти, бизнеса и зарубежные эксперты на украинском газовом форуме, который прошел в январе в Лондоне (Великобритания):

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Тег газ, Укртрансгаз, добыча газа

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