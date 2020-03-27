В Украине выросла средняя номинальная зарплата: в феврале рост составил 1,1%

При этом самые высокие зарплаты платят в Киеве

В Украине увеличилась средняя номинальная заработная плата. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Так, средняя номинальная зарплата штатного работника в феврале 2020 года составила 10 847 грн.

По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно февраля 2019 года) этот показатель вырос на 15%.

Наибольшие зарплаты украинцам предлагают в страховой и финансовой сфере – в среднем 21 606 грн в месяц. В феврале зарплаты в этой сфере выросли на 7,6%.

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Средние зарплаты в IT-отрасли достигли 18 653 грн, рост в феврале составил 4%.

В сфере операций с недвижимостью рост зарплат по сравнению с январем составил 1,9%, увеличившись до 9 201 грн.

При этом самые высокие зарплаты платят в Киеве – в столице украинцы зарабатывают в среднем 16 447 грн в месяц.

Напомним, в январе 2020 года сотрудники налоговой проверили 501 предприятие в рамках кампании по легализации выплаты заработной платы и занятости населения. В более чем половине случаев обнаружили нарушения налогового законодательства (52% от общего количества).

Также мы рассказывали о том, что Фонд социального страхования при самоизоляции будет компенсировать 50% зарплаты на основании больничного.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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