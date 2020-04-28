В Украине выросла средняя номинальная зарплата за март

За год показатель увеличился на 11,8%

В Украине, где высок риск безработицы из-за пандемии коронавируса, увеличилась средняя номинальная заработная плата. В марте 2020 года она выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8% – до 11 446 грн. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в марте 2020 года была в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая в Украине составляет 4723 грн", – отметили в Госстате.

В ведомстве подсчитали, что по сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы в марте 2020 года увеличился на 5,5%.

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Реальная заработная плата в марте 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 4,8%, а по сравнению с мартом 2019 года – увеличилась на 9,3%.

Наибольший показатель средней номинальной зарплаты в марте 2020 года зафиксирован в таких отраслях:

информация и телекоммуникации – 23 303 грн;

финансовая и страховая деятельность – 21 821 грн;

профессиональная и научная деятельность – 18 554 грн;

госуправление и оборона, обязательное соцстрахование – 15 123 грн;

промышленность – 13 044 грн.

Самый высокий показатель средней номинальной зарплаты в марте 2020 года был в таких регионах:

в Киеве – 17 990 грн;

в Донецкой области – 12 225 грн;

в Днепропетровской области – 11 666 грн;

в Киевской области 11 638 грн;

в Запорожской области 11 531 грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что показатель средней зарплаты за февраль 2020 года на одно застрахованное лицо составит в сумме 9658 грн 03 коп. Этот параметр влияет на выплаты выходящим на пенсию работникам.

Также мы собрали эксклюзивные расчеты экспертов сайта "Сегодня" для того, чтобы спрогнозировать, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллараво II квартале 2020 года.

Новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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