В Украине выросла средняя пенсия

С начала 2019 года в стране появилось 329 тысяч новых пенсионеров

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Средний размер пенсий в Украине в октябре 2019 года составил 3019,62 гривни. Таким образом, с начала года пенсии выросли в среднем на 374 гривни, или на 14,1%. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) . При этом с декабря в Украине пересчитали пенсии.

"Увеличение среднего размера пенсионной выплаты с начала года – 374 грн, или 14,1%; увеличение минимальной пенсионной выплаты с начала года – 67 грн, или 4,5%", – говорится в сообщении ПФУ на официальной странице в Facebook.

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По данным Пенсионного фонда по состоянию на октябрь 2019 года в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. При этом с начала года назначили 329 тысяч новых пенсий.

Всего на выплаты пенсий за 10 месяцев 2019 года государство направило 363,8 миллиарда гривен.

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Напомним, в следующий раз правительство планирует пересмотреть пенсии в апреле 2020 года – в рамках уже традиционной весенней индексации. Однако, как предупреждал премьер-министр Алексей Гончарук, надбавки будут не очень большими.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году размер минимальной пенсии составит 1700-1750 гривен, а до конца 2020 года эта сумма может вырасти и до 1900 гривен.

Также смотрите в сюжете новостей "Сегодня", сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тыс. гривен:

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