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В Украине выросла средняя зарплата: какие регионы лидируют

28 мая, 21:25

Средняя зарплата превысила уровень "минималки" почти в 2,5 раза

Фото: пресс-центр НБУ

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в апреле 2019 года составила 10 269 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 мая.

В ведомстве добавили, что апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

На инфографике, обнародованной Госстатом, видно, что темпы роста средней зарплаты замедлились: по сравнению с мартовским показателем она выросла всего на 32 грн, тогда как по сравнению с февральским – на 840 грн.

Динамика средней зарплаты в 2018-2019 годах. Инфографика: Госстат
Динамика средней зарплаты в 2018-2019 годах. Инфографика: Госстат

В то же время реальная зарплата в апреле этого года по сравнению с апрелем 2018 года увеличилась на 11,2%.

Лидерами по уровню зарплат штатных работников по итогам апреля являются:

  • Киев – 15 876 грн;
  • Донецкая область – 12 134 грн;
  • Киевская область – 10 666 грн;
  • Днепропетровская область – 10 590 грн;
  • Запорожская область – 10 216 грн.

Напомним, что номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине по состоянию на 1 мая 2019 года составила почти 2,62 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,2%.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:


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Тег зарплата, зарплаты, Госстат

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