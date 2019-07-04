В Украине выросла зарплата в сельском хозяйстве

Итоги пяти месяцев подвели в Министерстве аграрной политики и продовольствия

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины в январе-мае 2019 года составила 7989 грн, что на 22,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом 4 июля информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении говорится, что зарплата в пищевой промышленности по итогам пяти месяцев составила 9348 грн, увеличившись на 20,9%.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в январе-феврале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составляла 7259 грн, а в пищевой промышленности – 8758 грн.

В то же время, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 года составила 10 239 грн.

Министерство финансов уточнило, что заработные платы в большинстве регионов ниже – от 7000 до 9000 грн.





По данным Евростата, Украина попала в тройку главных поставщиков продукции агропромышленного комплекса в страны Европейского Союза за период с мая 2018-го по апрель 2019 года.

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