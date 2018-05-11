В Украине выросли цены: Госстат рассказал, что подорожало

Потребительская инфляция в Украине с января по апрель 2018 года составила 4,4%. Об этом свидетельствуют данные официально статистики.

При этом инфляция в апреле, по сравнению с мартом, составила 0,8%. В годовом измерении – по сравнению с апрелем-2017 – инфляция составила 13,1%. Этот показатель оказался ниже мартовского и в целом снижается каждый месяц с начала 2018 года.

По данным Госстата, цены на продукты и безалкогольные напитки за апрель выросли на 1,1%, мясо и мясопродукты, макаронные изделия, хлеб и рыба подорожали на 2,6%, а овощи – на 5,4%. В то же время, гречка, яйца, молоко, сало, фрукты и сахар подешевели на 5,9%. Кроме того, ранее эксперты сообщали, что картошка в Украине подешевела на треть.

Алкогольные напитки подорожали на 0,7%, табачные изделия – на 2,1%.

Рост коммунальных тарифов и цен на различные виды топлива составил 0,2%. Основную часть этого роста составило подорожание тарифов на канализацию (на 1,5%), водоснабжение (на 1,3%), и содержание домов и придомовых территорий – на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано подорожанием транспортных услуг на 2,1%, отметили в Госстате.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз инфляции в Украине на 2018 год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на 2019 год. – с 8% и 7,5%. В Международном валютном фонде (МВФ) также ожидают более существенного роста цен. Согласно подсчетам МВФ, инфляция в Украине в 2018 году составит 11% вместо ранее прогнозируемых 10%, а в 2019 году она снизится до 10%.