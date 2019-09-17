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В Украине выросли цены на продукты

17 сентября, 17:10

В августе подорожали яйца, яблоки, сахар, масло, курятина и свинина

В августе в Украине подорожали основные продукты питания. Больше всего подскочили цены на яйца. В частности, в Харьковской области десяток стоил 22 грн.

Выросла также стоимость яблок, сахара, масла, курятины и свинины – а это половина социальной корзины, сообщил председатель Национального совета экономического развития и глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Осенью, прогнозируют эксперты, вверх поползут ценники на сезонные овощи и хлеб.

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В тренде
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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, постный борщ в Украине с июля 2018 года по июль 2019-го подорожал на 22% – до 24,6 грн, а мясной – на 9%, до 108,1 грн.

Ранее Дорошенко, сославшись на официальные данные, сообщил, что в июле хлебная корзина обходилась дороже всего жителям Киева, а дешевле всего – жителям Луганской области. 

Мы также отмечали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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яйца цены на продукты Дорошенко

Источник: Сегодня

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