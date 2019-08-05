В Украине выросли цены на свинину в живом весе

В начале мая 2019 года средняя закупочная цена на свинину в живом весе составляла 47,6 грн/кг, а на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) повысилась до 49,5 грн/кг, что на 2,7% выше, чем неделей ранее. Об этом информирует пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины".
"Повышение цен на свинину в живом весе на 1-2 грн/кг в ходе торгов неделей ранее (22-26 июля) подвинуло диапазон закупочных цен в сторону повышения, поэтому большинство производителей свинины "расписали" товарное поголовье по 49-51 грн/кг", – сказано в сообщении.
В то же время, согласно опросу участников Ассоциации производственных и перерабатывающих предприятий мясной отрасли, на этой неделе (5-9 августа) переработчики настроены покупать свинину в живом весе по 47-49 грн/кг. В качестве основного аргумента они отметили ожидаемое оживление импортных поставок мясного сырья.
Ассоциация "Свиноводы Украины" также разместила инфографику, на которой изображена динамика закупочных цен на свиней в живом весе первой категории в 2019 году:
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