Средняя закупочная цена за неделю повысилась на 2,7%

/ Фото: Pixabay

В Украине выросли цены на свинину в живом весе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F 2019-08-05T18:32:00+03:00 Экономика Средняя закупочная цена за неделю повысилась на 2,7%

В начале мая 2019 года средняя закупочная цена на свинину в живом весе составляла 47,6 грн/кг, а на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) повысилась до 49,5 грн/кг, что на 2,7% выше, чем неделей ранее. Об этом информирует пресс-служба ассоциации "Свиноводы Украины".

"Повышение цен на свинину в живом весе на 1-2 грн/кг в ходе торгов неделей ранее (22-26 июля) подвинуло диапазон закупочных цен в сторону повышения, поэтому большинство производителей свинины "расписали" товарное поголовье по 49-51 грн/кг", – сказано в сообщении.

В то же время, согласно опросу участников Ассоциации производственных и перерабатывающих предприятий мясной отрасли, на этой неделе (5-9 августа) переработчики настроены покупать свинину в живом весе по 47-49 грн/кг. В качестве основного аргумента они отметили ожидаемое оживление импортных поставок мясного сырья.

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Ассоциация "Свиноводы Украины" также разместила инфографику, на которой изображена динамика закупочных цен на свиней в живом весе первой категории в 2019 году:

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