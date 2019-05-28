В Украине выросли долги по зарплатам

По данным Госстата, за месяц сумма задолженности увеличилась на 6,2%

Фото: пресс-центр НБУ

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 мая 2019 года составила почти 2,62 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 мая.

При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало мая выросла за месяц на 10,6% – почти до 1,42 млрд грн.

Больше всего наемным работникам задолжали:

в Донецкой области (494,98 млн грн);

в Луганской области (466,69 млн грн);

в Сумской области (302,48 млн грн);

в Харьковской области (289,94 млн грн);

в Днепропетровской области (195,40 млн грн).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля 2019 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине составляла 2,46 млрд грн, а работникам экономически активных предприятий – 1,28 млрд грн.

При этом с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3723 грн до до 4173 грн.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

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