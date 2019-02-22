В Украине выросли дотации за содержание коров

Дотации будут выплачиваться дважды в год, сообщили в Минагрополитики

Фото: Pixabay

В Украине выросли дотации за содержание коров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/015/af0/5c7015af09e77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/015/af0/5c7015af09e77.jpg 2019-02-22T17:39:00+02:00 Экономика Дотации будут выплачиваться дважды в год, сообщили в Минагрополитики

Кабинет министров Украины увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Правительство также предоставило право на господдержку за выращивание молодняка крупного рогатого скота, в том числе и закупленного.

Кроме того, Кабмин ввел частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

"Целью постановления является обеспечение направления государственной поддержки в 2019 году для развития отрасли животноводства, стабилизации поголовья скота и улучшения ее генетического потенциала, стимулирования увеличения объемов производства продукции животноводства, аквакультуры (рыбоводства), а также привлечения инвестиций в создание мощностей по хранению и переработки с/х продукции, в частности, зерна", – сказано в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что по состоянию на 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в Украине составило 3,379 млн голов. Это на 4,3% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года.

В селе Волчанск Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробности смотрите в сюжете:

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