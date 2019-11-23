В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры

Государственная служба статистики подвела итоги октября и десяти месяцев 2019 года

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Производство строительной продукции (выполненных строительных работ) в октябре 2019 года выросло на 14% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 22 ноября.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней показатель увеличился на 14,9%.

В то же время производство строительной продукции в октябре по сравнению с сентябрем сократилось на 6,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.

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В январе-октябре 2019 года это производство выросло на 20,8%, а за аналогичный период прошлого года – на 8,7%.

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"Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн", – сказано в выпуске.

Лидерами по объемам выполненных работ за десять месяцев стали:

Киев – 31,5 млрд грн;

Днепропетровская область – 15,1 млрд грн;

Одесская область – 12,9 млрд грн;

Харьковская область – 11,5 млрд грн;

Львовская область – 7,9 млрд грн.

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