В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры

Производство строительной продукции (выполненных строительных работ) в октябре 2019 года выросло на 14% без учета эффекта календарных дней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 22 ноября.
По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней показатель увеличился на 14,9%.
В то же время производство строительной продукции в октябре по сравнению с сентябрем сократилось на 6,7% без учета корректировки на эффект календарных дней, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%.
В январе-октябре 2019 года это производство выросло на 20,8%, а за аналогичный период прошлого года – на 8,7%.
"Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-октябре 2019 года составил 131,5 млрд грн", – сказано в выпуске.
Лидерами по объемам выполненных работ за десять месяцев стали:
- Киев – 31,5 млрд грн;
- Днепропетровская область – 15,1 млрд грн;
- Одесская область – 12,9 млрд грн;
- Харьковская область – 11,5 млрд грн;
- Львовская область – 7,9 млрд грн.
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