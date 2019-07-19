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В Украине выросли поступления от единого соцвзноса

19 июля, 04:58

Государственная фискальная служба подвела итоги первого полугодия 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

Поступления от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-июне 2019 года составили 131,4 млрд грн, что на 23,6 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (+21,9%).

Об этом информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), которая ранее назвала сумму поступлений в сводный бюджет за полгода.

По данным ведомства, сумма за июнь превысила показатель июня-2018 по ЕСВ на 3,6 млрд грн, достигнув 24,8 млрд грн.

Подробнее о едином социальном взносе читайте в статье "Сегодня": Большая разборка: что такое ЕСВ и кому он нужен.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье: "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Мы писали. что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Тег налоги, ЕСВ, ГФС

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