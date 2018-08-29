В Украине выросли размеры алиментов

Сегодня, 18:51

Сумма выплат на ребенка увеличена до прожиточного минимума

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине размеры алиментов были повышены до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Об этом на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "РБК-Украина".

По словам Петренко, на сегодня увеличен минимальный размер алиментов до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Отметим, с 1 июля для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум составляет 1 559 гривен, для детей от шести до 18 лет – 1 944 гривен.

Кроме того, была усилена ответственность за препятствия в общении с ребенком; также была введена необходимость подавать справку об отсутствии задолженности более шести месяцев для претендентов на госдолжности – сокращен срок, после которого вводятся ограничения для должников.

Петренко также отметил, что вступил в силу второй пакет новаций, которым введены преференции для родителей. Также законодательно уравняли в правах по воспитанию и возможности выезда за границу с ребенком обоих родителей, которые добросовестно выполняют свои обязанности.

Недавно мы писали о том, что сотрудникам управления юстиции Кировоградской области удалось взыскать 40 тысяч гривен с неплательщика алиментов – отец четверых детей за десять лет задолжал около 100 тысяч гривен и не выплатил ни копейки для своих дочерей.

Ранее в Украине уже ввели новые наказания для должников-алиментщиков, но Министерство юстиции планирует увеличить размер выплат и ввести уголовную ответственность для тех, кто уклоняется от общественно-полезных работ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.
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