В Украине выросли выплаты по беременности и родам

Итоги шести месяцев подвел Фонд социального страхования

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Вслед за ростом среднедневного размера помощи по временной потере трудоспособности, среднедневной размер пособия по беременности и родам в Украине в январе-июне 2019 года повысился на 24,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

"В целом на протяжении января-июня этого года Фонд профинансировал 1,76 млрд грн помощи по беременности и родам", – сказано в сообщении.

В ФССУ уточнили, что указанная помощь предоставляется трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам.

Кроме того, отмечается, что в общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 дней после них.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за январь-апрель 2019 года пособие по беременности и родам в Украине выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле среднедневной размер составлял 245,1 грн в день. За первые четыре месяца на эти выплаты было направлено 1,1 млрд грн.

С 1 июля 2019 года в Украине вырос прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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