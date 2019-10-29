/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2019 года повысилась до 10 687 грн. По сравнению с августом, когда она составляла 10 537 грн, показатель увеличился на 1,4%, а по сравнению с сентябрем-2018 – на 18,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Реальная заработная плата в сентябре 2019 года по сравнению с августом незначительно выросла на 0,7%, а по сравнению с сентябрем прошлого года увеличилась на 9,8%.

Госстат отмечает, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

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Лидерами по уровню средней зарплаты по итогам августа стали такие регионы:

В тренде В Украине выросли зарплаты: в каких областях платят больше всего

Киев – 15 626 грн;

Донецкая область – 11 907 грн;

Киевская область – 11 166 грн;

Днепропетровская область – 11 078 грн;

Полтавская область – 10 501 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких регионах:

Черновицкая область – 8 338 грн;

Херсонская область – 8 352 грн;

Тернопольская область – 8 441 грн;

Черниговская область – 8 476 грн;

Хмельницкая область – 8 646 грн.

Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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