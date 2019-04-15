В Украине выросло производство мяса

Производство мяса на предприятиях увеличилось, а у населения – сократилось

Фото: Pixabay

Объем производства мяса в Украине по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство мяса в январе-марте этого года достигло 828,7 тыс. тонн в живом весе, тогда как годом ранее – 790,4 тыс. тонн.

На предприятиях этот показатель вырос до 538,6 тыс. тонн (+9% в годовом измерении), а в хозяйствах населения, наоборот, сократился до 290,1 тыс. тонн (-2,1%).

Напомним, по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объему экспорта курятины – за границу продали 329 тысяч тонн продукта.

В апреле Государственная фискальная служба обнародовала таможенную статистику, согласно которой по итогам января-марта 2019 года Украина поставила на внешние рынки 103,6 тыс. тонн мяса и субпродуктов домашних птиц, при этом импорт этой продукции в страну составил 30,7 тыс. тонн.

В апреле "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, во сколько обойдется украинцам пикник с шашлыком:





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине выросло производство мяса". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.