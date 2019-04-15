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В Украине выросло производство сельхозпродукции

Сегодня, 21:23

По итогам января-марта производство увеличилось на 3,4%

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в первом квартале 2019 года увеличилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 15 апреля.

По данным ведомства, в январе-марте этого года сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 7,7%, а хозяйства населения, наоборот, сократили (-1,5%).

Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 апреля в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, до 3,66 млн голов, а также овец и коз – до 1,47 млн голов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом поголовье свиней и домашних птиц, наоборот, увеличилось до 6,17 млн голов и 204,8 млн голов соответственно.

Также сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года объем производства молока в Украине уменьшился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. По данным Госстата, производство молока в январе-марте этого года сократилось до 1,9 млн тонн, тогда как годом ранее – 1,94 млн тонн.

Напомним, в марте эксперты прокомментировали "Сегодня" сокращение поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

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Тег сельское хозяйство, производство, Госстат, АПК

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Сегодня

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