В Украине выросло рыбное производство

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Производство морской замороженной рыбы в Украине в январе-июле 2019 года увеличилось на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5952 тонн.

Об этом в среду, 4 сентября, информирует Государственное агентство рыбного хозяйства, ранее отчитавшееся об общем промышленном вылове рыбы за шесть месяцев этого года.

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В сообщении ведомства говорится, что рост производства рыбной продукции наблюдался также по следующим товарным позициям:

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рыбное филе и другое мясо рыбы, свежее или охлажденное – 1493 тонны (+12,4%);

рыбное филе (вяленое, соленое или в рассоле, кроме копченого) – 693 тонны (+50,7%);

сельди соленые – 1840 тонн (+0,3%);

готовые продукты и консервы из сельди (целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате, кроме фарша и готовых блюд из рыбы) – 1632 тонны (+15,4%);

готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и готовых блюд из рыбы) – 7897 тонн (+23,4%);

тихоокеанский, атлантический и дунайский копченый лосось (включая филе лосося, кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек) – 309 тонн (+12,4%).

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10 600 тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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