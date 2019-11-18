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В Украине выросло сельскохозяйственное производство

18 ноября, 20:55

Данные по итогам 10 месяцев 2019 года опубликовал Госстат

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-октябре 2019 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в понедельник, 18 ноября, Государственная служба статистики, которая ранее обнародовала данные о поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец и коз в стране на 1 ноября.

По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия за 10 месяцев нарастили производство на 7,2%, а хозяйства населения, наоборот, сократили на 1,8%.

Как следует из опубликованной инфографики, в январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале – 3,2%, в январе-марте – 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года – 2,3%, пяти месяцев – 2%, шести месяцев – 5,8%, семи месяцев – 12%, восьми месяцев – 4,4%, а девяти месяцев – 5,9%.

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Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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сельское хозяйство производство Госстат АПК

Источник: Сегодня

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