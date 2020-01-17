В Украине выставили на аукцион 200 тысяч кубов арестованного газа

В OpenMarket считают, что такой лот может заинтересовать органы местного самоуправления

/ Фото: AFP

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлено на продажу 200 тысяч кубометров арестованного природного газа. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки, уточнив, что газ находится в подземных хранилищах киевского филиала компании "Оператор газохранилищ Украины".

Аукцион по этому лоту состоится 3 февраля. Стартовая цена составляет 979 тысяч гривен, гарантийный взнос для участия в аукционе – 48 990 гривен.

"Такого количества газа хватит, чтобы обеспечить школу или детский сад отоплением на несколько месяцев. Участвовать в аукционе может каждый, в том числе, органы местного самоуправления", – уточнил генеральний директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Реклама

Читайте также: Государственный банк пустит с молотка элеватор: опубликованы фото

В тренде Как выросли цены за девять лет: в Госстате показали динамику

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама