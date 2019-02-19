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В Украине выводят аренду жилья из тени: появились новые подробности

Сегодня, 12:42

Минрегион продолжает разработку проекта закона об институте арендного жилья

Фото: Pixabay
В Украине выводят аренду жилья из тени: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bdc/0e4/5c6bdc0e4c95c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bdc/0e4/5c6bdc0e4c95c.jpg Экономика Минрегион продолжает разработку проекта закона об институте арендного жилья

В Украине идет разработка законопроекта об институте арендного жилья, чтобы полностью вывести этот рынок из тени.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Разработкой документа занимается Минрегион.

"Cамое главное: в своем законопроекте мы прописываем, что предприниматели, арендующие жилье и предоставляющие его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства", – заявил Зубко.

По его словам, несмотря на то, что популярность арендного жилья в мире растет, в Украине "ни государство, ни муниципалитеты не получают с него доходов".

"Если мы запустим этот инструмент, могли бы решить вопрос для тех же бюджетников. В бюджет просто будут закладываться средства на аренду жилья, это урегулирует взаимоотношения и откроет рынок. Остается вопрос, каким будет размер налога. С налоговым комитетом мы проговорили – 18%, это выгодная ставка", – добавил вице-премьер.

Он добавил, что ставка должна быть ниже налога с недвижимости.

Напомним, в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доходные" дома по-новому: кто сможет снять квартиру в арендном доме и какими будут цены.

Стоимость аренды квартиры в спальном районе Киева в состоянии ниже среднего составляет сейчас 7000 гривен:

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Тег налоги, законопроект, аренда, минрегион, Зубко, аренда жилья

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