В Украине выявили коррупционных сделок на 297 миллиардов

Сегодня, 15:40

Правоохранители получили около 500 материалов о подозрительных операциях

Фото: прокуратура Запорожской области
Фото: прокуратура Запорожской области

Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

"Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что после бегства экс-президента Виктора Януковича в государственной казне осталось меньше средств, чем было у самого Луценко по возвращении из тюрьмы.

По словам генпрокурора, Украину часто критикуют за якобы неудачную борьбу с коррупцией, но это неправда:
коррупция, сбу, проверки, мониторинг, НАБУ, госфинмониторинг

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Источник:

"Сегодня"

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