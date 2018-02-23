В Украине взлетают цены на бананы: эксперты назвали причину

Сегодня, 12:22

Повышение цен почти не повлияло на спрос, отмечают аналитики

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пока в Украине дорожают овощи для борща, от тренда к повышению цены не отстают и продавцы фруктов. Так, на этой неделе рынок бананов вновь продемонстрировал рост цен. За последние несколько дней цены на эти фрукты выросли почти на 10%, а с начала месяца бананы стали дороже более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

На оптовых рынках Украины цены на качественные бананы уже достигают 45-47 грн/кг.  По более низкой цене – 38-44 грн/кг – оптовые компании предлагают остатки бананов не очень высокого качества.

"Рост цены на бананы обусловлен существенным снижением мирового урожая. За неблагоприятных погодных условий, холодной и пасмурной погоду валовое производство бананов в ведущих странах производителях снизилось на 18-20%", – отмечают аналитики.

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При этом, повышение цен почти не повлияло на спрос. По данным экспертов, за первые два месяца зимы Украина импортировала почти 47 тыс. тонн бананов, то есть на 5% больше, чем в тот же период предыдущего сезона, когда бананы стоили почти на 60% дешевле.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" проанализировал цены поставщиков в Украине и рассчитал, какими будут цены на продукты к марту

О том, выгодно ли в этом году поститься в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":
фрукты, бананы, цены на продукты, рост цен

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