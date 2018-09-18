В Украине взлетели цены на помидоры: чего ждать осенью

В Украине резко поднялась стоимость томатов – буквально за выходные их цена подскочила на 5-10 гривен. И это еще не предел, говорят эксперты.

Цены растут, потому что сезон грунтовых томатов подходит к концу. Киевлянин Владислав жалуется – ценники меняются каждый день.

"На выходные была цена по 10 гривен, поднялась до 12 гривен, а сегодня уже до 14 гривен. Это те, что дешевые – сливка. А самые дорогие – по 28 гривен. Желтые и "Черный принц", – отмечает Владислав.

Продавец Марьяна объясняет: окончание сезона – не единственный фактор подорожания. Хозяйствам добавляют хлопот еще и погодные условия.

"То дожди шли, то жара. Это уничтожило. И очень малый урожай. Они подорожали – были они по 7-8, по 10 гривен, а сегодня по 12 гривен и нет", – говорит Марьяна.

Эксперты прогнозируют – цены на помидоры продолжат расти. Потому что вместо полевых на лотках появятся тепличные. А они дорогие из-за сложной и затратной технологии выращивания.

Если простые сорта сейчас стоят до 20 гривен за килограмм, то к концу года стоимость томатов увеличится – иногда в 3 раза.

Также в Украине подскочили цены на сливочное масло.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что подорожает в Украине в ближайшее время. Согласно прогнозам, несмотря на общее снижение инфляции, осень готовит ряд неприятных "сюрпризов" для семейных бюджетов.