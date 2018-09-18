В Украине взлетели цены на помидоры: чего ждать осенью

Сегодня, 08:12

Эксперты дают неутешительные прогнозы


В Украине резко поднялась стоимость томатов – буквально за выходные их цена подскочила на 5-10 гривен. И это еще не предел, говорят эксперты.

Цены растут, потому что сезон грунтовых томатов подходит к концу. Киевлянин Владислав жалуется – ценники меняются каждый день.

"На выходные была цена по 10 гривен, поднялась до 12 гривен, а сегодня уже до 14 гривен. Это те, что дешевые – сливка.  А самые дорогие – по 28 гривен. Желтые и "Черный принц", – отмечает Владислав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавец Марьяна объясняет: окончание сезона – не единственный фактор подорожания. Хозяйствам добавляют хлопот еще и погодные условия.

"То дожди шли, то жара. Это уничтожило. И очень малый урожай. Они подорожали – были они по 7-8, по 10 гривен, а сегодня по 12 гривен и нет", – говорит Марьяна. 

Эксперты прогнозируют – цены на помидоры продолжат расти. Потому что вместо полевых на лотках появятся тепличные. А они дорогие из-за сложной и затратной технологии выращивания.

Если простые сорта сейчас стоят до 20 гривен за килограмм, то к концу года стоимость томатов увеличится – иногда в 3 раза.

____07

Также в Украине подскочили цены на сливочное масло.

Напомним, сайт "Сегодня" разобрался, что подорожает в Украине в ближайшее время. Согласно прогнозам, несмотря на общее снижение инфляции, осень готовит ряд неприятных "сюрпризов" для семейных бюджетов. 
цены, подорожание, помидоры, цены на продукты

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине взлетели цены на помидоры: чего ждать осенью". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...