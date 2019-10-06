В Украине взлетели цены на яблоки, но до рекорда еще далеко

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Украинские яблоки существенно подорожали в этом сезоне, но их стоимость не является рекордно высокой. Впрочем, ранее Еврокомиссия отменила решение о запрете экспорта в ЕС овощей и фруктов из Украины, а поэтому, по мнению экспертов, ждать дешевых яблок украинцам не следует.

Как свидетельствуют данные "Инфо-Шувар", самые популярные сорта яблок в начале октября в оптовой продаже стоят минимум в 1,5 раза дороже, чем год назад. Хотя по сравнению с началом октября 2017 текущие цены все еще ниже в среднем на 12%.

Наибольший рост цены по сравнению с прошлым годом зафиксирован по сорту "Лигол", который год назад стоил вдвое дешевле. Существенно подорожали и сорта "Чемпион" и "Декоста" – на 70% и 80% соответственно.

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"Рост цен связан с меньшим урожаем яблок. Однако цены не повлияли на спрос, он остается удовлетворительным. Это создает неплохие условия для заработка украинским трейдерам, их количество заметно увеличилось на оптовых рынках Украины. <...> В прошлом году украинские фермеры собрали рекордный урожай яблок, тогда цены были почти в два раза ниже. Несмотря на рост цены, сегодня почти все яблоко на рынке имеет украинское происхождение. Для импорта пока предпосылок нет, в соседней Польше яблоко в этом году тоже подорожало, сегодня его стоимость сопоставима со стоимостью украинского яблока", – отметила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Ранее в аграрных СМИ уже отмечалось, что Украина и Польша в 2019 году соберут значительно меньше урожай яблока чем год назад. Но если в случае с Украиной речь идет о фактическом "откате" к показателям 2017 года, то в ЕС урожай существенно упадет только относительно 2018 года.

Согласно прогнозам WAPA, в Польше урожай яблок в 2019 году будет на 44% ниже, чем год назад, и на 30% меньше по сравнению со средним показателем за предыдущие три сезона. Но в целом в ЕС урожай упадет лишь на 20%, до 10,5 млн тонн, и будет на 15% выше, чем в неурожайном 2017 году.

Напомним, новости "Сегодня" сравнили стоимость продуктов в Украине с ценами в США, ОАЭ и Бельгии. Результаты эксперимента оказались не очень радостными для украинцев:

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