В Украине задумались о продлении моратория: бизнес должен открыться сразу после карантина

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Украинские предприниматели должны сосредоточить свои усилия на быстром запуске работы после кризиса, а Минэкономики работает над тем, чтобы помочь им в этом. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Для министерства важно общение с предпринимателями, чтобы быть эффективными в выполнении своей работы – помочь бизнесу восстановиться. Мы применим адаптивный подход к установлению карантина. Его смягчение, а вместе с этим и начало восстановления предпринимательства начинаются 11 мая. В ответ на запрос бизнеса мы поддерживаем продление моратория на проверки. Сейчас главное для всех – это восстановление", – сказал министр.

Он добавил, что для поддержки бизнеса уже видоизменена программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Вторая программа, которая была анонсирована президентом Владимиром Зеленским и называется "Новые деньги", финализируется, ее запуск состоится в ближайшее время.

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"Есть вопросы от бизнеса о едином соцвзносе. Минэкономики представит свои предложения правительству само по этим вычетам, да и вообще будет отстаивать уменьшение налоговой нагрузки во время кризиса и в период восстановления после него", – добавил Петрашко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минэкономики озвучили рецепт роста ВВП, на который понадобится 400 млрд грн кредитов в год.

Наряду с планом ослабления карантина в Украине правительство разработает план выхода отечественного бизнеса из кризиса.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин. О том, какие меры принимаются, узнавайте из видеообращения главы государства:

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