В Украине задумались о строительстве водородного завода

Украина, которая планирует стать европейским поставщиком водорода, рассмотрит вопрос строительства завода по производству этого вида топлива. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

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"Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед", - цитирует Буславец "Интерфакс-Украина".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию. Глава МИД уточнил, что это стимулирует развитие украинского энергетического сектора, одновременно потенциально это и инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

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Напомним, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. В рамках новой экостратегии ЕС планируется ежегодно сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн, чтобы в конечном итоге вовсе отказаться от ископаемого топлива.

Больше о Европейском "зеленом соглашении" вы можете узнать в видеосюжете:

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