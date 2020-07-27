В Украине задумались о строительстве водородного завода

Украина, которая планирует стать европейским поставщиком водорода, рассмотрит вопрос строительства завода по производству этого вида топлива. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
"Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед", - цитирует Буславец "Интерфакс-Украина".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию. Глава МИД уточнил, что это стимулирует развитие украинского энергетического сектора, одновременно потенциально это и инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.
Напомним, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. В рамках новой экостратегии ЕС планируется ежегодно сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн, чтобы в конечном итоге вовсе отказаться от ископаемого топлива.
Больше о Европейском "зеленом соглашении" вы можете узнать в видеосюжете:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк