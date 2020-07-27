Українська
$ 27,76
32,22
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине задумались о строительстве водородного завода

27 июля, 14:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Страна планирует наладить экспорт этого топлива благодаря новой энергостратегии ЕС

Украина, которая планирует стать европейским поставщиком водорода, рассмотрит вопрос строительства завода по производству этого вида топлива. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Реклама

"Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед", - цитирует Буславец "Интерфакс-Украина".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию. Глава МИД уточнил, что это стимулирует развитие украинского энергетического сектора, одновременно потенциально это и инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

В тренде
Украинцы проедают сбережения: экономисты озвучили печальные прогнозы

Напомним, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. В рамках новой экостратегии ЕС планируется ежегодно сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн, чтобы в конечном итоге вовсе отказаться от ископаемого топлива.

Больше о Европейском "зеленом соглашении" вы можете узнать в видеосюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

топливо производство Украина заводы водород Ольга Буславец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформа
Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформаЭкономика
"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизниЭкономика
МВФ и Минфин занялись
МВФ и Минфин занялись "нулевой декларацией" для украинцевЭкономика
"Дніпро" приватизовано: мільярд у казнуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять