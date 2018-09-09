В Украине зафиксировали миллиардные задолженности по зарплатам

В чем причина миллиардных невыплат и как выбить деньги у работодателя

Два миллиарда семьсот тридцать миллионов гривен. Столько украинские предприятия должны своим работникам, согласно данным Госкомстата. Это – больше, чем бюджет областного центра Кропивницкий. А вот по информации государственного реестра предприятий должников, сумма невыплат в восемь раз меньше – 324 миллиона. Это уже как бюджет города Жмеринка.

Такая разница объясняется тем, что работники не жалуются, не идут в суд и, соответственно, предприятие не фиксируют как должника.

Тогда, кто следующий не получит свое? В чем причина миллиардных невыплат и как выбить деньги у работодателя?

Более ста тысяч украинцев уже третий месяц без зарплаты.

По меньшей мере тысяча предприятий различных форм собственности имеют долги перед работниками. Среди них шахтеры, учителя, врачи.

Доведенные до отчаяния, люди бастуют и перекрывают трассы, впрочем, даже радикальные меры не слишком помогают.

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Более тридцати лет в медицине! Ее стаж и опыт государство оценило в 4000 гривен. Но даже этих денег терапевт Любовь Слободян не видит с июля.

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Районным больницам Ивано-Франковской области не хватило средств ни из местных бюджетов, ни из государственного. По словам главного врача, безденежье было прогнозируемо еще в начале года: ведь в смете не досчитались семи миллионов гривен.

Долги возникли не только перед работниками, но и перед Пенсионным фондом. За это больнице грозит штраф: почти 40 000 ежемесячно. Откуда их брать? Урезать расходы на питание и лекарства.

И все же долги перед бюджетниками – врачами, учителями – явление не слишком распространено. В общей статистике это несколько десятков миллионов гривен.

Большая часть задолженности – это промышленное предприятие.

По словам экономиста, больше работников без зарплат – на востоке и юге страны: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях.

На востоке и западе страны – без зарплат шахтеры, добывающие уголь на государственных шахтах. Общий долг – миллиард гривен. Они бастуют, время от времени стучат касками в столице – впрочем, пока шахты оставаться убыточными, будут иметь долги и в дальнейшем.

Государственные шахты задолжали миллиард гривен.

В таких случаях добиться выплат даже через суд будет трудно, говорит адвокат Михаил Ильяшев.

Другое дело – когда деньги на предприятии есть. Работник может обратиться в полицию, Aдже невыплата зарплаты – уголовное преступление, за которое можно сесть в тюрьму на пять лет. Как правило, руководитель быстро реагирует на заявление и возвращает долг. Впрочем, после этого карьера жалобщика может завершиться.

А вот в суд – адвокат советует работникам идти вместе, еще и заручившись поддержкой профсоюза. Так проще будет покрыть судебные издержки. Понятно, что речь идет об официально трудоустроенных. У тех, кто получает зарплаты в конвертах, никаких шансов.

Если же вы только собираетесь устроиться на работу, обязательно проверьте: нет вашего предприятия в реестре должников. Сейчас таких 992. Обратите внимание: это только те, по которым уже есть судебные решения. Если же работники в суд не обращались, работодателям-должникам ничто не помешает снимать новую бесплатную рабочую силу.

Ранее мы писали о том, что недобросовестные работодатели в Украине изучают все новые схемы обмана сотрудников. Все чаще украинцев нанимают на работу, обещая золотые горы, а выгоняют ни с чем. Например, заключают договоры, которые не подкреплены ни одной печатью.

Напомним, в сети можно найти не один сайт с базой якобы недобросовестных работодателей. В комментариях – отзывы бывших сотрудников. Но официальной базы, доступной каждому, в стране не существует.