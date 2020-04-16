В Украине зафиксирован самый высокий показатель безработицы за последние 15 лет: подробности

Как карантин влияет на жизнь миллионов украинцев

В Украине число безработных за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. человек, за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. человек. В целом без работы оказались 2,5-2,8 млн украинцев. Такие данные привели в Торгово-промышленной палате Украины.

"Уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет", – заявил президент ТПП Геннадий Чижиков.

Причем этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он.

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В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн человек.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – добавил Чижиков.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн – поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки во время карантина.

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"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса на карантине – в разы больше", – добавили в ТПП.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз.

Прогнозом о существенном росте безработицы поделился и заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. Он полагает, что уровень безработицы в этом году, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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