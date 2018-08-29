В Украине заканчивается сезон ягод: как дешевели "витамины"

Ягодный сезон в Украине приближается к концу, уступая очередь арбузам, баржа с которыми прибыла в Киев. Аналитики уже подвели предварительные итоги "ягодного" сезона и сравнили средние цены на основные виды ягод с ценами прошлого года, пишет "Инфо-Шувар". Специалисты анализировали цены на оптовом рынке "Шувар".

"Главными особенностями этого сезона стало раннее начало и преждевременное окончание. Причина – теплая погода во второй половине весны и в начале лета. Благодаря этому уже в середине июня на рынке присутствовали все виды ягод и в значительно большей предложения чем год назад", – отмечают эксперты.

Клубника и черешня появились на рынке еще в начале мая, до минимальных показателей цены на эти ягоды успели обвалиться уже в конце месяца, а в июне сезон можно было считать законченным. К такому развитию событий украинские перерабатывающие предприятия не были готовы – традиционно клубника становится самой дешевой в середине июня. Поэтому большинство предприятий не успели сформировать сырьевую базу, хотя во второй половине мая цены на клубнику в опте иногда обрушивались до 10-15 грн/кг.

"С середины июля на рынке начала появляться ремонтантная клубника, она и сейчас присутствует в виде отдельных мелких партий по достаточно высокой цене 45-50 грн/кг. В целом, даже учитывая существенный ценовой провал в конце мая, средняя цена на клубнику в этом году была лишь на 9% ниже за счет существенного подорожания этой ягоды уже в июне", – подсчитали аналитики.

Рекордсменом по ценовому спаду в этом году стала вишня – ее средняя стоимость была на 40% ниже предыдущего года. Вишня появилась на рынке в начале июня, уже через месяц на оптовых рынках вишню можно было купить по 7-10 грн/кг.

На втором месте по снижению цены оказалась черешня – ее средняя стоимость была на четверть ниже предыдущего года. Примерно на столько же снизились за год цены на самую дорогую ягоду – голубику. Сезон голубики на оптовых рынка начался в первой половине июня с достаточно высоких цен 300-270 грн/кг, а уже в конце июля ягода стоила в 2-2,5 раза дешевле. В 2017 году голубику не всегда можно было встретить на оптовых рынках, а в этом сезоне продавцы были постоянно присутствуют на торговых площадках страны.

"Цены на малину впечатляюще низкие в этому году. На начало августа на оптовых рынках страны эту ягоду можно было купить по 15-17 грн/кг, но такая стоимость в 1,5-2 раза выше закупочной цены перерабатывающих предприятий. Средняя стоимость малины на оптовых рынках Украины за год снизилась на 20%", – подчеркивают эксперты.

На 13% дешевле этого года была смородина, а вот разница в стоимости ежевики стала минимальной. На оптовом рынке ежевика стоила всего на 6% дешевле чем год назад.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, почему Украина мало зарабатывает на экспорте ягод и фруктов.

Также мы рассказывали о том, как предприниматель из Киева собирает более тонны голубики со своего участка. Подробности – в видеосюжете: