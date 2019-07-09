В Украине замедлилась инфляция
Рост потребительских цен озвучен по итогам июня 2019 года
Инфляция в Украине в июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом измерении в мае этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 9 июля.
"Потребительские цены в июне 2019 года по сравнению с маем этого года снизились на 0,5%, с начала года – выросли на 3,6%. Базовая инфляция в июне 2019 года по сравнению с маем этого года составила 0%, с начала года – 2,3%", – сказано в нем.
При этом рост цен в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
Потребительская инфляция в апреле и мае превысила прогноз Национального банка Украины: в апреле она составила 8,8% в годовом измерении, а в мае – 9,6%.
Ранее Нацбанк развеял мифы о банкноте в 1000 гривен. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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