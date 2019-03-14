В Украине замедлилась инфляция: НБУ назвал причины
По данным регулятора, инфляция следует ожидаемому курсу
К концу февраля 2019 года инфляция в Украине снизилась до 8,8%, а базовая инфляция – до 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до 5% в 2020 году", – сказано в сообщении.
По данным НБУ, остается актуальным январский прогноз, согласно которому по итогам этого года инфляция снизится до 6,3%.
"На ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", – говорится в сообщении.
При этом, как отмечает регулятор, существенное укрепление обменного курса гривни, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
Ранее журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку на рынке, чтобы выяснить, насколько подорожали продукты за месяц:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине замедлилась инфляция: НБУ назвал причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учетная ставка в Украине осталась самой высокой в регионе
Нацбанк решил сохранить жесткую монетарную политику
Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте
В марте – апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен, считают в украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей