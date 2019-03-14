В Украине замедлилась инфляция: НБУ назвал причины

По данным регулятора, инфляция следует ожидаемому курсу

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине замедлилась инфляция: НБУ назвал причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg 2019-03-14T15:01:00+02:00 Экономика По данным регулятора, инфляция следует ожидаемому курсу

К концу февраля 2019 года инфляция в Украине снизилась до 8,8%, а базовая инфляция – до 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции до 5% в 2020 году", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, остается актуальным январский прогноз, согласно которому по итогам этого года инфляция снизится до 6,3%.

"На ближайшие месяцы запланировано повышение социальных выплат и монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Хотя эффекты этих отдельных факторов незначительны, совокупно их влияние может быть ощутимым, если отразится на инфляционных ожиданиях в условиях усиления неопределенности в год двойных выборов", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает регулятор, существенное укрепление обменного курса гривни, чем заложено в текущий прогноз, наоборот способствует замедлению инфляции.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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