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В Украине замедлился рост цен: что происходит с инфляцией

8 мая, 17:31

Ксения Капустинская

Госстат рассказал о самых подорожавших и подешевевших продуктах

Инфляция в Украине в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составила 2,1%, замедлившись с 2,3% в годовом измерении в марте этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики.

При этом по сравнению с мартом-2020 потребительские цены в марте выросли на 0,8%, а с начала 2020 года – на 1,4%. В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 2,1%.

"Больше всего (на 18% и 12,8%) подорожали гречневая крупа и фрукты. На 1,1-9,4% выросли цены на яйца, сахар, овощи, свинину, рис, говядину, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 2,6% и 1,3% подешевели мясо птицы и сало", – говорится в сообщении Госстата.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%. Это связано с подорожанием сигарет на 1,8%.

Напомним, согласно обновленному макропрогнозу правительства, уровень инфляции в 2020 году вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных -3,9%.

Ранее в НБУ отказались включать печатный станок. Как объяснил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб, эмиссия гривни в нынешних условиях приведет к инфляции и девальвации, а пополнить бюджет страны в кризис помогут другие инструменты.

Видео: НБУ

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продукты цены инфляция Госстат потребительские цены

Источник: Сегодня

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