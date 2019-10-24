В Украине замедлится рост зарплат – прогноз правительства

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты с учетом инфляции замедлятся до 10,1% в 2020 году

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Такие данные содержатся в обновленном макропрогнозе Министерства экономики, которое ранее прогнозировало рост зарплат в конце текущего года.

Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

При этом в 2018 году рост составил 12,5%, а в 2019 году он будет на уровне 11,1%.

Минэкономики также обнародовало прогноз по средней зарплате украинцев в долларах. По прогнозу, зарплата вырастет в 2020 году до 471 долларов, 2021 году до 531 долларов, в 2022 году до 593 долларов.

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При этом в 2018 году зарплата была 325 долларов, а в 2019 году будет 408 долларов.

Ранее мы писали, что уровень зарплаты, который в среднем удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, в сентябре 2019 года составил 19 275 грн. При этом, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 10 537 грн. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Research & Branding Group.

Аналитики отмечают, что в сентябре 2019 года абсолютное большинство работающих украинцев (78%) были недовольны уровнем своей заработной платы. По данным проведенного экспертами опроса, зарабатываемых денег достаточно каждому пятому (19%) работающему украинцу.

Напомним, сайт "Сегодня" ранее разобрался, что интересует работодателей в Украине и за что готовы платить больше. Необходимые навыки, безусловно, отличаются в разных сферах и на разных работах, но есть и те, которые будут огромным плюсом для всех.

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