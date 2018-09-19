В Украине заметно "притормозит" рост экономики – НБУ

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году замедлит рост до 2,5%. Такой прогноз содержится в "Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочную перспективу", подготовленных Национальным банком Украины (НБУ).

По прогнозу Нацбанка, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. Ранее Госстат улучшил оценку роста реального ВВП во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года, – до 3,8% с 3,6%.

НБУ отмечает, что после 2018 года рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

В то же время Кабинет министров дает другие прогнозы. Правительство ожидает роста ВВП в 2018 году на уровне 3,2%. В 2019 году Кабмин прогнозирует рост на 3%, в 2020-м – на 3,8%.

Напомним, рост украинской экономики в следующем году в проекте бюджета на 2019 год предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Ранее президент Петр Порошенко подчеркивал, что ВВП Украины растет во время войны: