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В Украине заметно выросли долги по зарплатам

29 августа, 16:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Госстат назвал три области, где работникам предприятий задолжали больше всего

В Украине вместе с ростом средней зарплаты увеличились и долги работодателей перед сотрудниками. Согласно данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы к 1 августа 2020 года составила 3,4 млрд гривен.

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Это на 8,1% (на 254,1 млн гривен) больше, чем месяц назад (3,15 млрд гривен). При этом задолженность работникам экономически активных предприятий составила 2,18 млрд гривен, что на 237,6 млн гривен (12,2%) больше, чем месяцем ранее (1,94 млрд гривен).

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Наибольшая задолженность по зарплатам зафиксирована в таких регионах

  • Донецкая область – 753,263 млн гривен;
  • Днепропетровская область – 445,931 млн гривен
  • Харьковская область – 504,406 млн гривен.
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Напомним, минимальная зарплата в Украине повышается с 1 сентября до 5000 гривен. После этого планируется еще два повышения минималки в 2021 году – до 6000 и 6500 гривен. Министерство финансов уже учитывает эту инициативу при составлении проекта государственного бюджета на 2021 год.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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статистика долги зарплаты Украина задолженность

Источник: Сегодня

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