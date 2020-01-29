В Украине заметно выросли долги по зарплатам: появилась статистика

Быстрее всего задолженность в 2019 году повышалась в Днепропетровской области

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров подготовил законопроект, который заставит выплачивать украинцам компенсации в случае задержек зарплат и социальных выплат. Однако пока этот документ не принят, и общая задолженность по зарплатам в стране растет, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, долги по зарплатам за 2019 год увеличились на 14,7% – до 3,03 млрд гривен по состоянию на 1 января 2020 года. Наибольший рост задолженности за год зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях. В Киевской области задолженности выросли на 4,9%, в Киеве – на 39,1%.

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По сферам занятости в 2019 году задолженность больше всего выросла в сфере образования – в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 52% (до 182,712 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 млн).

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При этом в декабре-2019 по сравнению с ноябрем-2019 задолженность уменьшилась на 5,8%. В частности, в декабре-2019 задолженность по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и составила 1,851 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. Так, по данным Государственной службы статистики, средняя номинальная зарплата в декабре 2019 года составила 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Однако зарплаты в Украине все равно оказались в два-три раза ниже, чем в соседних странах.

А высокие зарплаты чиновников ранее прокомментировал министр экономики Тимофей Милованов:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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