В Украине заметно выросли размеры больничных

В Украине средний размер больничных вырос на 34%. Таки данные обнародовал Фонд социального страхования.

В ведомстве пояснили, что выплаты выросли, главным образом, из-за роста минимальной зарплаты с 3 200 гривен до 3 723 гривен.

Размер выплат зависит от продолжительности трудового стажа. Новичкам, которые отработали менее трех лет, полагается выплата 50% зарплаты.

Так, тем, кто работал от трех до пяти лет, насчитывают 60% средней зарплаты. Если стаж составляет от пяти до восьми лет, то во время болезни выплачивается 70% средней зарплаты.

100% заплатят тем, кто работает больше восьми лет или имеет льготы.

Ранее сообщалось, что в Украине бумажные больничные хотят заменить электронными. По мнению властей, это должно минимизировать коррупционные схемы. Электронный реестр больничных планируют создать до конца 2018 года. После его внедрения система выдачи больничных изменится.

Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный. Для оформления больничного листа понадобится Идентификационный номер налогоплательщика. Его доктор внесет в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

Кроме того, Фонд будет проверять не 10% больничных, как происходит сейчас; будет возможность проверять все справки с помощью статистики.